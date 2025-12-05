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ЧМ-2026
Сегодня 08:01
 

Салах помог Египту победить в матче ЧМ-2026 и выйти на первое место в группе

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Салах помог Египту победить в матче ЧМ-2026 и выйти на первое место в группе Мохамед Салах. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Сборная Египта по футболу одержала победу над Новой Зеландией в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Египта по футболу одержала победу над Новой Зеландией в матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча второго тура группы G прошла на стадионе BC Place в Ванкувере (Канада) и завершилась со счетом 3:1 в пользу "фараонов".

Новая Зеландия первой повела в счете. Автором гола на 15-й минуте стал новозеландский защитник Финн Сурман. 

Египтяне отыгрались после перерыва. Мостафа Зико сравнял на 57-й минуте. На 68-й увеличил отрыв Мохамед Салах, Зико записал на свой счет голевой ассист. А на 82-й Салах отдал передачу на Трезеге, который установил окончательный счет.


Ранее в этой группе в нулевую ничью сыграли сборные Бельгии и Ирана, у которых по два очка после двух туров. Египет же в двух встречах набрал четыре балла и теперь возглавляет квартет. 

Напомним, что в плей-офф выйдут команды, занявшие по итогам трех туров первые-вторые места в группах. А также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто станут третьими.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧМ-2026

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