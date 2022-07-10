"Победа Казахстана, а не России, не стоит обольщаться". Собчак высказалась о Рыбакиной

Ксения Собчак опубликовала в своем Telegram-канале несколько постов про победу казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на "Уимблдоне", сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Боже, какая прекрасная история про "Уимблдон" и отмену русских, которая не работает. Это тот случай, когда на***ли сами себя, я такое обожаю.

Чемпионкой турнира стала Елена Рыбакина - уроженка Москвы, которая в свое время сменила гражданство России на гражданство Казахстана. Так делают многие спортсмены, которые по какой-то причине не смогли попасть в национальную сборную, просто чтобы продолжить карьеру. И поскольку по паспорту она казахстанка, то смогла легко обойти запрет на участие белорусов и россиян на "Уимблдоне".

И вот вчера она обыграла соперницу и стала чемпионкой в женском одиночном разряде. Это ее первый титул "Большого шлема"", - написала Собчак.

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"Но это, безусловно, победа Казахстана, а не России, не стоит обольщаться. В России ей дорогу никто не дал, ее потенциал не раскрыли. Возможности для победы ей представил именно Казахстан", - добавила Собчак.

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Напомним, Рыбакиной 23 года, она впервые в карьере играла в финале турнира "Большого шлема". В финале казахстанская теннисистка обыграла вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. Полный матч можно посмотреть здесь. Казахстанка на пресс-конференции не смогла сдержать слез.

Елена является уроженкой Москвы, до 2018 года теннисистка представляла Россию. В июне 2018 года Рыбакина сменила спортивное гражданство на казахстанское. Президент федерации тенниса Казахстана Булат Утемуратов рассказал, что Рыбакина хотела завершить карьеру в 18 лет: "Да, был такой период на теннисном пути Елены в возрасте 18 лет. Но мы сразу разглядели ее талант и очень рады, что смогли поддержать в нужную минуту, когда она, действительно, стояла на грани ухода из большого спорта".

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Тренер Елены Рыбакиной хорват Стефано Вуков заявил, что давно привык к спорным вопросам о смене ее гражданства, но она сама теперь чувствует себя "настоящей казашкой".

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