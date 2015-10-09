Матч с "баранкой" определил первую соперницу Рыбакиной на престижном турнире

Вторая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина узнала первую соперницу на турнире категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), передают Vesti.kz.

Рыбакина начнёт свой путь со второго круга и на этой стадии сыграет против румынки Елены-Габриэлы Русе (№71), которая на старте турнира выиграла у хорватки Антонии Ружич со счётом 6:3, 4:6, 6:0.

Встреча длилась 2 часа 4 минуты. Русе сделала шесть эйсов и допустила три двойные ошибки, тогда как Ружич выполнила одну подачу навылет при четырёх двойных ошибках.

Матч Русе - Рыбакина запланирован на 23 апреля.

Турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 3 мая. Призовой фонд составляет 8 235 000 долларов.

Напомним, что ранее Елена Рыбакина выиграла турнир категории WTA 500 в Штутгарте (Германия) и возглавила чемпионскую гонку.

