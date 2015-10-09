Клопп может сорвать трансфер "Барселоны" в пользу "Реала"

Защитник дортмундской "Боруссии" Нико Шлоттербек стал центром трансферного противостояния двух испанских грандов. Несмотря на личную заинтересованность главного тренера "Барселоны" Ханси Флика, футболист склоняется к переходу в мадридский "Реал", передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Главные факты:

• Выбор Флика: наставник "сине-гранатовых" настаивал на покупке Шлоттербека, зная его возможности по работе в сборной Германии. Однако руководство "Барселоны" предпочитает Алессандро Бастони ("Интер"), с которым уже достигнута устная договоренность.

• Фактор Клоппа: по информации издания Kicker, решающим аргументом для Шлоттербека стали слухи о возможном назначении Юргена Клоппа в "Реал". Защитник мечтает поработать под руководством соотечественника и готов отказать другим топ-клубам, включая "Манчестер Сити" и "Баварию".

• Цена вопроса: трансфер немца оценивается в 60 миллионов евро (сумма отступных), что делает его более выгодной целью по сравнению с Бастони, за которого просят около 80 миллионов евро.

Сам игрок считает, что в "Реале" он быстрее получит статус ключевого защитника из-за текущих кадровых проблем "сливочных" в обороне.

