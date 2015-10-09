Шокирует Соболенко? Рыбакина может серьёзно сократить отставание от первой ракетки мира

С 21 апреля по 3 мая в Мадриде (Испания) пройдёт крупный турнир WTA 1000 с участием лучших теннисисток мира. Погоня казахстанки Елены Рыбакиной (№2) за белоруской Ариной Соболенко (№1) в мировом рейтинге продолжается. Корреспондент Vesti.kz - о том, на что сможет рассчитывать Елена по итогам испанского турнира.

27-летняя Арина пропускала соревнования WTA 500 в Штутгарте (Германия) из-за травмы, а 26-летняя Елена воспользовалась шансом сполна, выиграв турнир и слегка сократив отставание от конкуренки в мировой табели о рангах. Теперь же Соболенко восстановилась и готова биться на грунте Мадрида.

Рыбакина может серьёзно сократить отрыв, но есть нюанс

По итогам соревнований в Мадриде Соболенко никак не может потерять статус первой ракетки мира. На данный момент у неё 2395 очков отрыва от Рыбакиной (10 895 против 8500 очков). Но при самом благоприятном для Елены сценарии отрыв может сократиться почти в пять раз!

Если Рыбакина завоюет трофей в Мадриде, то у неё будет 9435 очков. И если допустить, что Соболенко провалится, проиграв в первом же матче турнира, то у неё по итогам соревнований будет 9905 поинтов. В таком случае разрыв составит всего 470 поинтов. Однако все понимают, что такой сценарий - это что-то на грани фантастики.

Соболенко почти три года на проигрывала в первом же матче на грунтовых турнирах WTA 1000. Такое в последний раз было в Риме (Италия) в 2023 году, когда её во втором раунде обыграла американка София Кенин. Поэтому в ранний вылет Соболенко не особо верится.

Тем не менее Рыбакиной нужно фокусироваться на себе, а не смотреть в сторону Соболенко. Если казахстанка будет показывать стабильный теннис высочайшего уровня и продолжит побеждать, то отрыв всё равно будет сокращаться.

Кстати, этот турнир Рыбакина никогда не выигрывала, а её лучшим достижением является выход в полуфинал в 2024 году, где её остановила как раз Соболенко - 6:1, 5:7, 6:7(5). Причём во втором сете Елена вела 4:2, но не удержала преимущество.

Арина первенствовала в Мадриде трижды - в 2021, 2023 и 2025 годы. Если верить в систему чередований, то в этом году она не должна взять главный трофей. Так ли это - покажет время. Тут же добавим, что Рыбакина и Соболенко могут встретиться в Мадриде только в финале.

Гарантия второй строчки и несколько дней на передышку

В целом же, Рыбакина, как и Соболенко, не рискует потерять свою текущую позицию по итогам Мадрида. Сейчас казахстанка находится вне досягаемости для польки Иги Швёнтек (№3). Но это точно не повод расслабляться, так как Рыбакина сама говорит о желании побороться за звание номер один.

Казахстанка выиграла турнира в Штутгарте в воскресенье. Её первый матч пройдёт в рамках второго круга, в среду или четверг. Получается, у неё есть промежуток времени на передышку в два-три дня, и этого вполне может хватить. Тем более путь из Штутгарта в Мадрид обычно занимает всего пару часов на самолёте.

Отметим, что сегодня, 21 апреля, определится первая соперница Рыбакиной. Ею станет либо румынка(№71), либо хорватка(№59).

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составляет 8,23 миллиона долларов (3,83 миллиарда тенге).

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!