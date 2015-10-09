Казахстанка одержала победу на Australian Open: теперь она сыграет с первой ракеткой мира

Казахстанско-сербский дуэт Анны Данилиной (№"14) и Александры Крунич (№17) пробился в четвертьфинал Australian Open в женском парном разряде. Они выиграли уже три матча в Мельбурне, сообщают Vesti.kz.

В третьем раунде 30-летняя Данилина и 32-летняя Крунич оказались сильнее австралиек Сторм Хантер (№32) и Майи Джойнт (№59) - 7:5, 7:6(6).

Таким образом Данилина и Крунич прошли в 1/4 финала, где сыграют с лучшей парой мира - чешкой(№1) и американкой(№2).

Ранее сегодня разгромное поражение в Мельбурне потерпела Юлия Путинцева (№94), зато порадовал один из казахстанских юниоров.

