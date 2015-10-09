Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
WTA
Сегодня 08:25
 

Разгромом с неприличным счётом завершился матч казахстанки в 1/8 финала Australian Open

Разгромом с неприличным счётом завершился матч казахстанки в 1/8 финала Australian Open Юлия Путинцева на Australian Open-2026. Фото: WTA/Jimmie48©

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№94) потерпела разгромное поражение в четвёртом раунде Australian Open. Она встречалась с 18-летней американкой Ивой Йович (№27), передаёт корреспондент Vesti.kz.

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева (№94) потерпела разгромное поражение в четвёртом раунде Australian Open. Она встречалась с 18-летней американкой Ивой Йович (№27), передаёт корреспондент Vesti.kz.

Продолжительность матча составила всего 54 минуты. Игра завершилась сокрушительной победой Йович со счётом 6:0, 6:1.

Это была первая встреча между 31-летней Юлией и юной Ивой. Теперь американка впервые в карьере сыграет в четвертьфинале турнира "Большого шлема".

Отметим, что Йович является экс-второй ракеткой мира среди юниоров, она считается одним из главных талантов нового поколения.

Что касается Путинцевой, то это был её лучший Australian Open в карьере. За выход в 1/8 финала она заработала 480 тысяч австралийских долларов (165,8 миллиона тенге). Кроме того, казахстанка поднимется на пару десятков позиций в мировом рейтинге WTA и приблизится к топ-70.

Прямая трансляция матча Бублик - Де Минор за четвертьфинал Australian Open

