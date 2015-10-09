Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Казахстанка оформила сенсацию и выиграла второй матч за день на Australian Open

Казахстанская теннисистка Анна Данилина (№14 в женском парном разряде) пробилась во второй круг смешанного разряда Australian Open. В Мельбурне она выступает в дуэте с Джей Джеем Трейси (№28) из США, сообщают Vesti.kz.

В матче первого круга казахстанско-австралийская пара играла с британцами Оливией Николлс (№26) и Генри Паттеном (№3). Именно соперники считались фаворитами, однако Данилина и Трейси одержали победу - 6:2, 6:3.


Теперь 30-летняя Данилина и 23-летний Трейси сыграют с канадско-австралийским дуэтом Лейлы Фернандес (№23 в одиночке, №68 в паре) и Ника Кирьоса (экс-№13 в одиночке), которые получили от организаторов приглашение Wild Card (WC).

Три часа назад Данилина также успешно сыграла в женском парном разряде, где пробилась в 1/4 финала.

