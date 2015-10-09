Разгром на Australian Open отменил встречу Бублика с Алькарасом

Лидер мужского казахстанского тенниса Александр Бублик (№10) завершил свои выступления на Australian Open. Несмотря на поражение в 1/8 финала, ему удалось обновить личный рекорд в Мельбурне, передаёт корреспондент Vesti.kz.

В битве за четвертьфинал Бублик на центральном корте сыграл с любимцем местной публики австралийцем Алексом Де Минором (№6). Однако борьбы не получилось - 4:6, 1:6, 1:6 в пользу Алекса. Встреча продолжалась чуть более полутора часов.

Счёт личных встреч между спортсменами стал 4:2 в пользу Де Минора. Он прервал серию из двух неудач против Бублика, которые случились в 2025 году.

Таким образом австралийский теннисист второй год подряд выходит в четвертьфинал домашнего "Большого шлема". Уже во вторник он поборется с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (№1).

Теперь в мужском одиночном разряде представителей Казахстана не осталось, а у женщин борьбу продолжает только Елена Рыбакина (№5).

