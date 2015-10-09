Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
ATP
Сегодня 09:52
 

17-летний казахстанец одержал историческую победу на Australian Open

  Комментарии

17-летний казахстанец одержал историческую победу на Australian Open Дамир Жалгасбай. Фото: ktf.kz©

17-летний казахстанский теннисист Дамир Жалгасбай (№27 в юниорском рейтинге) вышел во второй круг Australian Open среди юниоров. В первом раунде ему противостоял Александер Блус (№53) из Польши, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение
Противостояние длилось чуть более двух часов и завершилось победой Жалгасбая со счётом 7:6(1), 7:5. Причём в первом сете казахстанец проигрывал с брейком 2:4. За игру он отметился семью эйсами, 25 активно выигранными мячами и 35 невынужденными ошибками.


Это первое участие Дамира на юниорском "Большое шлеме" в одиночке, и сегодня он добился исторической для себя победы. Во втором раунде Жалгасбай сыграет с 14-й ракеткой среди юниоров - австрийцем Тило Берманном.

Отметим, что в параллельном матче выступил другой юный казахстанец - 18-летний Даниэль Тазабеков (№55). Однако он не смог сломить сопротивление швейцарца Флинна Томаса (№18) - 4:6, 4:6.

Таким образом во втором раунде юниорского Australian Open выступят двое наших соотечественников - Жалгасбай, а также выигравший свой матч стартового раунда вчера Зангар Нурланулы (№11).

