"Это пинг-понг". Бублик сделал заявление после разгрома на Australian Open-2026

Первая ракетка мира Казахстана Александр Бублик (№10 ATP) эмоционально высказался о состоянии кортов на Открытом чемпионате Австралии-2026 после поражения в матче 1/8 финала, передают Vesti.kz.

В борьбе за выход в четвертьфинал Бублик уступил хозяину турнира, шестой ракетке мира Алексу де Минору, проиграв в трёх сетах — 4:6, 1:6, 1:6.

По ходу встречи казахстанец не скрывал недовольства игровыми условиями и обратился к своему боксу с резким комментарием:

"Мне нужен удар, но как я могу ударить, когда просто не летит? Это ######### пинг-понг. Это самые медленные корты в моей ######### жизни со времён Индиан-Уэллса", — цитирует слова Бублика "Чемпионат".

После матча Бублик кратко подвёл итог выступления, отметив физическую усталость:

"Вот сегодня прям устал", — написал теннисист на своей странице в социальных сетях.

Лучший результат в Мельбурне

Несмотря на болезненное поражение, Australian Open-2026 стал для Александра Бублика самым успешным в карьере. Ранее казахстанский теннисист ни разу не доходил до стадии 1/8 финала на турнире в Мельбурне (Австралия), установив личный рекорд на первом турнире "Большого шлема" сезона.

