Девять цифр: сколько заработали Путинцева и Бублик на Australian Open?

Казахстанцы Юлия Путинцева (№94) и Александр Бублик (№10) с разницей в несколько часов завершили свои выступления на Australian Open. Корреспондент Vesti.kz посчитал, сколько призовых они заработали за неделю в Мельбурне.

31-летняя Путинцева выступала только в одиночном разряде. За выход в 1/8 финала ей полагается чек на сумму 480 тысяч австралийских долларов (165,8 миллиона тенге).

28-летний Бублик дошёл до аналогичной стадии в одиночном разряде, а в паре проиграл в первом же круге (за вылет в первой игре полагается 44 тысячи австралийских долларов на двоих или по 22 тысячи на каждого). В сумме он заработал 502 тысячи австралийских долларов (173,4 миллиона тенге).

Также добавим, что Путинцева совершит рывок в рейтингепримерно на 20 позиций, а вот Бублик, увы, выше десятого места в мировой табелипрыгнуть теперь не сможет.

Напомним, что сегодня Путинцева разгромно проиграла 18-летней Иве Йович (№27), а Бублик в трёх партиях уступил Алексу Де Минору (№6).

