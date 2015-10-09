Прямая трансляция матча Бублик - Де Минор за четвертьфинал Australian Open

Сегодня, 25 января, в Мельбурне (Австралия) начинается стадия 1/8 финала в одиночных турнирах Australian Open. Свой матч за выход в четвертьфинал соревнований проведёт казахстанец Александр Бублик (№10), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Соперником 28-летнего казахстанца будет 26-летний австралией Алекс Де Минор (№6). Игра пройдёт на главном корте турнира - арене имени Рода Лейвера. Она начнётся в 13:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале Eurosport 1, а также по этой ссылке.

Отметим, что Бублик и Де Минор пять раз встречались друг с другом. В очном противостоянии лидирует австралиец - 2:3. Однако два последних матча, состоявшихся в 2025 году, остались за казахстанцем.

Бублик впервые так далеко прошёл на Открытом чемпионате Австралии, а вот Алекс год назад играл на стадии четвертьфинала.

Отметим, что в одиночных турнирах свой путь, помимо Бублика, продолжают казахстанки Елена Рыбакина (№5) и Юлия Путинцева (№94).

