Сенсацией обернулся матч первой ракетки России на AO-2026 с участием Рыбакиной

Первая ракетка России Мирра Андреева (№7 WTA) завершила выступление на Australian Open-2026, уступив в матче четвёртого круга представительнице Украины Элине Свитолиной (№12 WTA), передают Vesti.kz.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты и завершилась победой Свитолиной в двух сетах — 6:2, 6:4. Украинская теннисистка уверенно контролировала ход матча, превзойдя соперницу по ключевым статистическим показателям. На её счету четыре эйса и всего одна двойная ошибка, тогда как Андреева выполнила одну подачу навылет и допустила три двойные ошибки.

Благодаря этой победе Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии-2026, где её соперницей станет третья ракетка мира, американка Коко Гауфф.

Отметим, что в текущем розыгрыше турнира продолжает успешное выступление первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№5 WTA). Уже 25 января она проведёт матч четвёртого круга против бельгийки Элизе Мертенс (№21 WTA). Ранее казахстанка уверенно прошла чешскую теннисистку Терезу Валентову (№54), победив со счётом 6:2, 6:3.

Основная сетка Australian Open-2026 стартовала 18 января и продлится до 1 февраля. Действующей чемпионкой турнира является американка Мэдисон Киз (№9 WTA).

