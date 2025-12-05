Прямая трансляция матча сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2026

29 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бразилии и Японии, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Хьюстоне и стартует в 22:00 по времени Астаны, а обслужит её итальянский рефери Маурицио Мариани. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Бразилия и Япония отыграли групповой этап без поражений. Вот только подопечные Карло Анчелотти вышли в плей-офф с первого места, тогда как команда Хадзимэ Мориясу со второго.

Напомним, что в первом матче на вылет Канада обыграла ЮАР со счётом 1:0, причём решающий гол был забит на 90+2-й минуте.

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