Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 07:57
 

Прямая трансляция матча сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Прямая трансляция матча сборной Бразилии в плей-офф ЧМ-2026 ©Depositphotos/DURAOFOTO

29 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бразилии и Японии, передают Vesti.kz.

Поделиться

29 июня состоится матч 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу между сборными Бразилии и Японии, передают Vesti.kz.

Встреча пройдёт в Хьюстоне и стартует в 22:00 по времени Астаны, а обслужит её итальянский рефери Маурицио Мариани. Игру в прямом эфире покажет Qazsport, трансляция также будет доступна на официальном сайте телеканала.

Бразилия и Япония отыграли групповой этап без поражений. Вот только подопечные Карло Анчелотти вышли в плей-офф с первого места, тогда как команда Хадзимэ Мориясу со второго.

Напомним, что в первом матче на вылет Канада обыграла ЮАР со счётом 1:0, причём решающий гол был забит на 90+2-й минуте.

Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Расписание матчей ЧМ-2026 на 29 и 30 июня: кто сыграет за выход в 1/8 финала

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Хьюстон   •   1/16 финала, мужчины
Сегодня 22:00   •   не начат
Бразилия
Бразилия
- : -
Япония
Япония
Кто победит в основное время?
Бразилия
Ничья
Япония
Проголосовало 53 человек

Реклама

Живи спортом!