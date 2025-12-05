Сборная Канады первой вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В стартовом матче стадии 1/16 финала канадцы встречались со сборной Южной Африки. Основное время прошло в упорной борьбе, однако ни одной из команд так и не удалось поразить ворота соперника.

Развязка наступила уже в компенсированное время. На 92-й минуте полузащитник сборной Канады Стефан Эуштакиу оказался первым на подборе у линии штрафной площади и мощным ударом низом отправил мяч в угол ворот, принеся своей команде победу со счетом 1:0.

Напомним, что в плей-офф ЧМ-2026 вышли команды, занявшие в группах первые и вторые места. А также путевки получили восемь лучших команд среди тех, кто стали третьими. Со всеми парами 1/16-й финала можно ознакомиться здесь

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