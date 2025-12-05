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ЧМ-2026
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Расписание матчей ЧМ-2026 на 29 и 30 июня: кто сыграет за выход в 1/8 финала

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Расписание матчей ЧМ-2026 на 29 и 30 июня: кто сыграет за выход в 1/8 финала ©instagram.com/brasil

29 июня и в ночь на 30 июня пройдут матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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29 июня и в ночь на 30 июня пройдут матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Сыграют:

29 июня. 22:00. Бразилия - Япония

Бразильцы, конечно, выглядят фаворитами встречи, но японцы без боя не сдадутся. Тем более подопечные Хадзимэ Мориясу не проиграли ни одного матча на групповом этапе, выйдя в плей-офф со второго места.

30 июня. 01:30. Германия - Парагвай

Германия столкнулась с критикой после неожиданного поражения от Эквадора в третьем туре, поэтому ей не простят, если она оступится уже в первом раунде плей-офф. Но и Парагвай не стоит сбрасывать со счетов, тем более что в матчах на вылет играют по-другому.

30 июня. 06:00. Нидерланды - Марокко

Нидерландцы и марокканцы не знают поражений на этом мундиале. Более того, Марокко лишь по дополнительным показателям уступило первое место в группе Бразилии. Так что противостояние обещает быть очень интересным.

Все матчи в прямом эфире покажет Qazsport.

Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу

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Чемпионат мира 2026   •   Мексика, Гуадалупе   •   1/16 финала, мужчины
30 июня 06:00   •   не начат
Нидерланды
Нидерланды
- : -
Марокко
Марокко
Кто победит в основное время?
Нидерланды
Ничья
Марокко
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