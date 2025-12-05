Расписание матчей ЧМ-2026 на 29 и 30 июня: кто сыграет за выход в 1/8 финала

29 июня и в ночь на 30 июня пройдут матчи 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.
Сыграют:
29 июня. 22:00. Бразилия - Япония
Бразильцы, конечно, выглядят фаворитами встречи, но японцы без боя не сдадутся. Тем более подопечные Хадзимэ Мориясу не проиграли ни одного матча на групповом этапе, выйдя в плей-офф со второго места.
30 июня. 01:30. Германия - Парагвай
Германия столкнулась с критикой после неожиданного поражения от Эквадора в третьем туре, поэтому ей не простят, если она оступится уже в первом раунде плей-офф. Но и Парагвай не стоит сбрасывать со счетов, тем более что в матчах на вылет играют по-другому.
30 июня. 06:00. Нидерланды - Марокко
Нидерландцы и марокканцы не знают поражений на этом мундиале. Более того, Марокко лишь по дополнительным показателям уступило первое место в группе Бразилии. Так что противостояние обещает быть очень интересным.
Все матчи в прямом эфире покажет Qazsport.
Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу
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