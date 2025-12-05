В сборной Турции определились с тренером после вылета с ЧМ-2026

Сборная Турции по футболу вернулась на родину, завершив своё выступление на чемпионате мира-2026 на минорной ноте: несмотря на яркую победу в финальном туре над сборной США (3:2), турки заняли последнее место в группе и покинули мундиаль, передают Vesti.kz.

В расположении команды царит глубокое разочарование - игроки не скрывали грусти из-за вылета, который не смогла скрасить даже финальная победа.

Перестановки в штабе и новый ментор

Как сообщает Takvim, несмотря на волну критики в адрес главного тренера Винченцо Монтеллы из-за его неоднозначных решений на турнире, Турецкая футбольная федерация (TFF) приняла решение продолжить сотрудничество с итальянским специалистом. Однако руководство федерации уже наметило план антикризисных мер перед стартом Лиги наций.

В ходе переговоров федерация и Монтелла пришли к согласию о необходимости реформ. В ближайшее время тренерский штаб сборной ждут серьёзные перестановки:

• Психологическая помощь: в команду обязательно будет интегрирован ментор для работы с ментальным состоянием игроков.

• Физическая подготовка: изменения могут коснуться тренеров по легкой атлетике и физподготовке.

Отказ от догм: возвращение к классической "девятке"

Критике подвергся не только состав, но и тактическая модель Монтеллы. Тренер пообещал проявить гибкость в управлении командой. Ожидается, что двери в сборную откроются для новых игроков, находящихся на пике своей игровой формы.

Главное изменение коснётся схемы без чистого нападающего (так называемой "ложной девятки"), которая вызвала больше всего споров среди экспертов и болельщиков. Монтелле предстоит либо полностью перестроить модель игры, либо сделать ключевую ставку на использование классического центрфорварда.

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