Луис Энрике хочет увести лидера у "Реала"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике намерен воспользоваться кризисом и сменой состава в мадридском "Реале", чтобы заполучить полузащитника Феде Вальверде, передают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport.

Парижане хотят создать мощнейшее трио в центре поля: Вальверде - Витинья - Жоау Невеш.

В Мадриде уругвайский хавбек в последнее время столкнулся с жёсткой критикой. Несмотря на хорошую игру, атмосфера вокруг футболиста накалилась из-за серии скандалов: драки с Орельеном Тчуамени, споров с бывшим тренером Хаби Алонсо из-за отказа играть справа в защите, а также вызывающего поведения его жены в соцсетях. Некоторые представители "Реала" уже считают игрока "токсичным" для раздевалки, хотя именно он должен стать капитаном после ухода Дани Карвахаля.

Переговоры осложняются плохими отношениями между клубами, но президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи готов сделать "Реалу" финансовое предложение, от которого будет трудно отказаться.

Вальверде находится в "Реале" с 2016 года, когда перешёл из уругвайского "Пеньяроля" за пять миллионов евро. В минувшем сезоне он провёл 49 матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал 13 результативных передач.

Ранее стало известно, что ПСЖ подписал чемпиона Европы из "Милана", а форвард за 100 миллионов выбрал французский гранд вместо "Барселоны".

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