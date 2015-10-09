ПСЖ подписал чемпиона Европы из "Милана"

"Пари Сен-Жермен" подписал контракт с 18-летним итальянским вратарём Алессандро Лонгони, воспитанником "Милана", передают Vesti.kz со ссылкой на французского журналиста Бенжамена Квареза.

При этом детали контракта не раскрываются.

Между тем ПСЖ не планирует расставаться с французским голкипером Люкой Шевалье, который на данном этапе не выражал никакого желания уйти. Если его ситуация изменится, начнётся обсуждение. Как известно, в последних матчах основным вратарём парижан был россиянин Матвей Сафонов.

Лонгони - воспитанник футбольной академии "Милана". В феврале 2024 года подписал с клубом свой первый профессиональный контракт.

Выступал за сборные Италии до 15, 16, 17 и 19 лет.

В 2024 году в составе сборной Италии до 17 лет сыграл на юношеском чемпионате Европы на Кипре, в котором итальянцы одержали победу.

Ожидается, что Лонгони станет третьим вратарём ПСЖ после Матвея Сафонова и Люка Шевалье.

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