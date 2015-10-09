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Франция
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Форвард за 100 миллионов выбрал ПСЖ вместо "Барселоны"

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Форвард за 100 миллионов выбрал ПСЖ вместо "Барселоны" ©Depositphotos/oasisamuel

Французский нападающий английского "Борнмута" Эли Жуниор Крупи определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, передают Vesti.kz.

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Французский нападающий английского "Борнмута" Эли Жуниор Крупи определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, передают Vesti.kz.

Несмотря на интерес со стороны сразу нескольких европейских топ-клубов, сам футболист хотел бы перейти в "Пари Сен-Жермен".

Крупи сделал выбор

По информации Djamel, парижане остаются главным предпочтением 20-летнего форварда. Однако переговоры осложняются высокой стоимостью игрока. Руководство "Борнмута" оценивает одного из самых перспективных молодых нападающих Европы примерно в 100 миллионов евро, из-за чего интерес парижан в последнее время заметно снизился.

Тем не менее французский клуб окончательно не отказался от идеи подписания Крупи.

"Барселона" и "Арсенал" продолжают следить

На ситуацию также внимательно смотрят "Барселона" и лондонский "Арсенал". Каталонцы продолжают искать нового центрального нападающего после ухода Роберта Левандовски, который этим летом покинул клуб и продолжит карьеру в американской МЛС.

При этом в "Борнмуте" не намерены снижать финансовые требования и рассчитывают получить за своего лидера максимально возможную сумму.


Один из главных талантов АПЛ

В минувшем сезоне Крупи провёл 33 матча в английской премьер-лиге (АПЛ), забил 13 мячей и подтвердил статус одного из самых перспективных молодых форвардов Европы.

Француз выступает за "Борнмут" с лета 2025 года, когда перебрался из "Лорьяна" за 13 миллионов евро. За один сезон его трансферная стоимость значительно выросла — сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро, тогда как английский клуб рассчитывает выручить за него около 100 миллионов.

ПСЖ решил отдать в аренду вратаря из основного состава

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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