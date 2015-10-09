Форвард за 100 миллионов выбрал ПСЖ вместо "Барселоны"

Французский нападающий английского "Борнмута" Эли Жуниор Крупи определился с приоритетным вариантом продолжения карьеры, передают Vesti.kz.

Несмотря на интерес со стороны сразу нескольких европейских топ-клубов, сам футболист хотел бы перейти в "Пари Сен-Жермен".

Крупи сделал выбор

По информации Djamel, парижане остаются главным предпочтением 20-летнего форварда. Однако переговоры осложняются высокой стоимостью игрока. Руководство "Борнмута" оценивает одного из самых перспективных молодых нападающих Европы примерно в 100 миллионов евро, из-за чего интерес парижан в последнее время заметно снизился.

Тем не менее французский клуб окончательно не отказался от идеи подписания Крупи.

"Барселона" и "Арсенал" продолжают следить

На ситуацию также внимательно смотрят "Барселона" и лондонский "Арсенал". Каталонцы продолжают искать нового центрального нападающего после ухода Роберта Левандовски, который этим летом покинул клуб и продолжит карьеру в американской МЛС.

При этом в "Борнмуте" не намерены снижать финансовые требования и рассчитывают получить за своего лидера максимально возможную сумму.

Один из главных талантов АПЛ

В минувшем сезоне Крупи провёл 33 матча в английской премьер-лиге (АПЛ), забил 13 мячей и подтвердил статус одного из самых перспективных молодых форвардов Европы.

Француз выступает за "Борнмут" с лета 2025 года, когда перебрался из "Лорьяна" за 13 миллионов евро. За один сезон его трансферная стоимость значительно выросла — сейчас портал Transfermarkt оценивает нападающего в 70 миллионов евро, тогда как английский клуб рассчитывает выручить за него около 100 миллионов.

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