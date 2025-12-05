Ещё один тренер ушёл в отставку после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Южной Кореи по футболу Хон Мён Бо покинул свой пост после вылета команды с чемпионата мира. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Мексике. Специалист взял на себя всю ответственность за невыход из группы, передают Vesti.kz.

"Сегодня я покидаю пост главного тренера сборной Южной Кореи по футболу. Я хочу извиниться перед болельщиками, которые искренне любят и поддерживают команду. Мы не смогли показать результат, которого от нас ждали. Вся ответственность за эту неудачу лежит исключительно на мне", - приводит слова Хон Мён Бо Yonhap News.

Главное о выступлении Южной Кореи на ЧМ-2026:

• Результат в группе А: третье место, 3 очка (победа над Чехией 2:1, поражения от Мексики 0:1 и ЮАР 0:1).

• Причина вылета: команда заняла лишь десятое место в рейтинге лучших третьих мест, тогда как путевки в 1/16 финала получали только первые восемь сборных.

• Контракт: был рассчитан до окончания Кубка Азии в феврале 2027 года.

Хон Мён Бо возглавил сборную в июле 2024 года, что сопровождалось скандалом. Корейскую футбольную ассоциацию (KFA) критиковали за непрозрачность назначения, а Министерство спорта Кореи требовало наказать руководство ассоциации. Хон стал третьим уволенным тренером на этом ЧМ после Сабри Лямуши (Тунис) и Стива Кларка (Шотландия).

Во вторник Хон Мён Бо и часть игроков возвращаются в Сеул.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!