Холанда исключили из списка лучших игроков ЧМ-2026: больше забил только Месси

Испанское издание Marca представило символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Холанд и Винисиус остались без места

Одним из главных сюрпризов символической сборной стало отсутствие сразу нескольких звезд, входящих в число лучших бомбардиров турнира.

Несмотря на четыре забитых мяча, в команду не попали нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, вингер Бразилии Винисиус Жуниор, а также французский форвард Усман Дембеле. Все трое делят второе место в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

Единственным представителем списка лучших с большим количеством голов стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который завершил групповой этап с шестью забитыми мячами.

Символическая сборная группового этапа по версии Marca

Вратарь:

Мостафа Шобейр (Египет).

Защитники:

Габриэл Магальяйнс (Бразилия);

Эмерик Лапорт (Испания);

Ян Паул ван Хекке (Нидерланды).

Полузащитники:

Гранит Джака (Швейцария);

Родри (Испания);

Педри (Испания);

Ли Кан Ин (Южная Корея).

Нападающие:

Килиан Мбаппе (Франция);

Гарри Кейн (Англия);

Лионель Месси (Аргентина).

ЧМ-2026 вступил в стадию плей-офф

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. После завершения группового этапа команды начали борьбу в матчах на выбывание.

Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, которая завоевала титул на турнире 2022 года в Катаре.

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