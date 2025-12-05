Холанда исключили из списка лучших игроков ЧМ-2026: больше забил только Месси

Испанское издание Marca представило символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.
Холанд и Винисиус остались без места
Одним из главных сюрпризов символической сборной стало отсутствие сразу нескольких звезд, входящих в число лучших бомбардиров турнира.
Несмотря на четыре забитых мяча, в команду не попали нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, вингер Бразилии Винисиус Жуниор, а также французский форвард Усман Дембеле. Все трое делят второе место в гонке бомбардиров ЧМ-2026.
Единственным представителем списка лучших с большим количеством голов стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который завершил групповой этап с шестью забитыми мячами.
Символическая сборная группового этапа по версии Marca
Вратарь:
- Мостафа Шобейр (Египет).
Защитники:
- Габриэл Магальяйнс (Бразилия);
- Эмерик Лапорт (Испания);
- Ян Паул ван Хекке (Нидерланды).
Полузащитники:
- Гранит Джака (Швейцария);
- Родри (Испания);
- Педри (Испания);
- Ли Кан Ин (Южная Корея).
Нападающие:
- Килиан Мбаппе (Франция);
- Гарри Кейн (Англия);
- Лионель Месси (Аргентина).
ЧМ-2026 вступил в стадию плей-офф
Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. После завершения группового этапа команды начали борьбу в матчах на выбывание.
Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, которая завоевала титул на турнире 2022 года в Катаре.
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