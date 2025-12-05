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ЧМ-2026
Сегодня 13:26
 

Холанда исключили из списка лучших игроков ЧМ-2026: больше забил только Месси

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Холанда исключили из списка лучших игроков ЧМ-2026: больше забил только Месси Эрлинг Холанд в составе сборной Норвегии. ©Depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it

Испанское издание Marca представило символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

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Испанское издание Marca представило символическую сборную по итогам группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу, который проходит в США, Канаде и Мексике, передают Vesti.kz.

Холанд и Винисиус остались без места

Одним из главных сюрпризов символической сборной стало отсутствие сразу нескольких звезд, входящих в число лучших бомбардиров турнира.

Несмотря на четыре забитых мяча, в команду не попали нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, вингер Бразилии Винисиус Жуниор, а также французский форвард Усман Дембеле. Все трое делят второе место в гонке бомбардиров ЧМ-2026.

Единственным представителем списка лучших с большим количеством голов стал капитан сборной Аргентины Лионель Месси, который завершил групповой этап с шестью забитыми мячами.

Символическая сборная группового этапа по версии Marca

Вратарь:

  • Мостафа Шобейр (Египет).

Защитники:

  • Габриэл Магальяйнс (Бразилия);
  • Эмерик Лапорт (Испания);
  • Ян Паул ван Хекке (Нидерланды).

Полузащитники:

  • Гранит Джака (Швейцария);
  • Родри (Испания);
  • Педри (Испания);
  • Ли Кан Ин (Южная Корея).

Нападающие:

  • Килиан Мбаппе (Франция);
  • Гарри Кейн (Англия);
  • Лионель Месси (Аргентина).

ЧМ-2026 вступил в стадию плей-офф

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. После завершения группового этапа команды начали борьбу в матчах на выбывание.

Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, которая завоевала титул на турнире 2022 года в Катаре.

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Чемпионат мира 2026   •   США, Ист-Рутерфорд   •   1/16 финала, мужчины
1 июля 02:00   •   не начат
Франция
Франция
- : -
Швеция
Швеция
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