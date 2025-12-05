Нападающий сборной Франции Усман Дембеле высказался о своем хет-трике в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу против Норвегии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на RMC Sport. Он призвал свою команду не терять концентрацию перед плей-офф.

Французы одержали уверенную победу со счетом 4:1. Дембеле оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи. После матча обладатель "Золотого мяча-2025" подчеркнул, что командный успех для него важнее личных достижений.

"Это уникальный и важный момент для меня. Но я предпочел матчи против Сенегала или Ирака, думаю, я был гораздо более влиятелен. Считаю, что нам нужно оставаться сосредоточенными, потому что впереди важные матчи", - сказал Дембеле.

Напомним, что сборная Франции завершила групповой этап со стопроцентным результатом - девять очков в трех матчах. Она вышла в плей-офф с первого места в группе I, оставив Норвегию на второй строчке.

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