Нападающий сборной Франции Усман Дембеле признан лучшим игроком матча третьего тура группового этапа чемпионата мира-2026 по футболу против Норвегии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы I завершилась победой французов со счетом 4:1. Дембеле стал главным героем матча, оформив хет-трик.

Франция с девятью очками заняла первое место в группе и вышла в плей-офф. Норвегия финишировала второй и также пробилась в 1/16 финала.

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