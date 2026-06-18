Месси оформил хет-трик, Холанд и Мбаппе - дубли. Роналду провалил старт ЧМ-2026

Криштиану Роналду неудачно начал чемпионат мира-2026 по футболу и заметно уступил другим главным звёздам турнира по результативности в стартовом матче, сообщают Vesti.kz.

Сборная Португалии в первом туре группы K сыграла вничью с Конго — 1:1. Роналду вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, однако не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи.

У Роналду худший показатель в команде

Автором единственного гола сборной Португалии в матче против ДР Конго стал Жоау Невеш. Голевой ассист на счету Педру Нету.

Что касается 41-летнего Роналду, он коснулся мяча всего 25 раз. Это самый низкий показатель среди всех футболистов сборной Португалии, которые провели на поле 90 минут.

Мбаппе, Холанд и Месси начали турнир гораздо ярче

На фоне других звёзд мирового футбола выступление Роналду выглядит особенно бледно и неожиданно, все-таки изначально Португалия считалась одним из главных фаворитов на чемпионский титул.

Например, звезда сборной Франции Килиан Мбаппе в стартовом матче турнира оформил дубль и помог своей команде одержать победу над Сенегалом.

Аналогичным достижением отметился нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который забил два мяча в ворота Ирака в своём дебютном матче на чемпионате мира.

Лионель Месси и вовсе выдал одно из самых ярких выступлений первого тура. Капитан сборной Аргентины оформил хет-трик в матче с Алжиром и забил все три мяча своей команды.

Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2026

На старте чемпионата мира 48 сборных были поделены на 12 групп - по четыре в каждой. В плей-офф выйдут по две лучшие команды от каждого квартета. Также путевки получат восемь лучших команд среди тех, кто займут третьи места.

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