Сборная Франции по футболу обыграла Сенегал в стартовом матче чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы I прошла на MetLife Stadium в Ист-Рутерфорде (штат Нью-Джерси, США). Франция одержала победу со счетом 3:1.

По итогам первого тайма ни одной из команд не удалось поразить ворота соперника.

Лишь на 66-й минуте Килиан Мбаппе сумел удачно замкнуть атаку своей команды, пробив точно по центру.

На 82-й закрепил успех французов Брэдли Барколя, вышедший за пару минут до этого на замену Усману Дембеле.

Франция повела 2:0, но выиграть всухую на старте ЧМ не удалось. В добавленное к матчу время на 95-й минуте Ибраим Мбайе забил за Сенегал гол престижа.

Казалось бы, установлен окончательный счет. Но Мбаппе успел оформить дубль до финального свистка. Всего лишь через минуту после гола от сегенальцев он пробил с дальней дистанции прямо под перекладину.

Напомним, что в плей-офф от каждого квартета выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также восемь лучших среди тех, кто станет третьим. В группу I на ЧМ-2026 также входят сборные Норвегии и Ирака, их матч начнется позже.

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