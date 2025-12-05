Сборная Португалии по футболу потеряла очки на старте чемпионата мира-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой встрече группы К команда Криштиану Роналду в Хьюстоне (США) сыграла вничью с ДР Конго - 1:1.

Оправдывая статус фаворита и одного из главных претендентов на титул чемпиона мира, Португалия повела в счете уже на шестой минуте. Жоау Невеш пробил ударом головой с близкого расстояния в правый верхний угол и вывел свою команду вперед.

Казалось бы, громкая заявка на победу. Но удержать преимущество Португалии не удалось. Конго сравняло счет перед самым перерывом - уже в добавленное к первому тайму время Йоан Висса ударом с близкого расстояния ударил точно под перекладину.

Второй тайм прошел без голов. Португалия неожиданно набрала всего лишь одно очко.

Как сыграл Роналду

Звездный лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, для которого это шестой мундиаль в карьере, в этом матче неожиданно не смог проявить себя.

41-летний нападающий вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь матч. Но мало того, что он не отметился результативными действиями, он стал худшим в своей команде по касаниям мяча - сделал это всего 25 раз.

Португалия сыграет с Узбекистаном

Напомним, что помимо Португалии и ДР Конго в группу К входят команды Узбекистана и Колумбии, они свой матч проведут позже.

В плей-офф выйду по две лучшие команды от каждого квартета, а также восемь лучших команд среди тех, кто займут третьи места.

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