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ЧМ-2026
Сегодня 02:26
 

Видеообзор матча, или как Роналду с Португалией провалили старт ЧМ-2026

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Видеообзор матча, или как Роналду с Португалией провалили старт ЧМ-2026 Криштиану Роналду. Фото: depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по футболу-2026, в котором сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго.

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Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по футболу-2026, в котором сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго.

Продолжение
Криштиану Роналду сделал заявление после провального старта Португалии на ЧМ-2026
Сегодня 04:28  

Как сообщают Vesti.kz, стартовая встреча группы К прошла в Хьюстоне (США) и завершилась ничьей 1:1.

Роналду не только отметился результативными действиями, но и стал худшим игроком своей команды.

Напомним, что помимо Португалии и ДР Конго в группу К входят команды Узбекистана и Колумбии, он свой матч проведут позже.

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