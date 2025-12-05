Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча группового этапа чемпионата мира по футболу-2026, в котором сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго.

Как сообщают Vesti.kz, стартовая встреча группы К прошла в Хьюстоне (США) и завершилась ничьей 1:1.

Роналду не только отметился результативными действиями, но и стал худшим игроком своей команды.

Напомним, что помимо Португалии и ДР Конго в группу К входят команды Узбекистана и Колумбии, он свой матч проведут позже.

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