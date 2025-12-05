Сборная Норвегии обыграла Ирак в стартовом матче чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча группы I прошла в Фоксборо (США) на "Джиллетт Стэдиум" и завершилась со счетом 4:1. Дубль в составе Норвегии оформил 25-летний нападающий Эрлинг Холанд, который дебютировал на чемпионах мира.

Форвард "Манчестер Сити" открыл счет на 29-й минуте точным ударом в девятку. Спустя десять минут Ирак сравнял, когда Айман Хуссейн пробил головой с близкого расстояния. Но еще до перерыва Норвегия снова вышла вперед - на 43-й минуте вратарь Ирака неудачно выбил мяч перед собой и Холанд оформил дубль.

На 76-й минуте Лео Остигор пробил головой под перекладину. А окончательный счет уже в добавленное время на 96-й минуте установил иракский нападающий Айман Хуссейн, который срезал в свои ворота.

Сборная Норвегии набрала три очка и возглавила группу I. На втором месте после первого тура идет Франция, которая ранее обыграла Сенегал со счетом 3:1.

Напомним, что в плей-офф выйдут по две лучшие команды от каждого квартета, а также восемь путевок достанутся лучшим командам среди тех, кто займут третьи места.

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