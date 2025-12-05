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ЧМ-2026
Сегодня 04:05
 

Видео: Эрлинг Холанд забил первый дубль на ЧМ-2026

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Видео: Эрлинг Холанд забил первый дубль на ЧМ-2026 Эрлинг Холанд. Фото: depositphotos/m.iacobucci.tiscali.it©

Эрлинг Холанд стал автором первых голов сборной Норвегии на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Эрлинг Холанд стал автором первых голов сборной Норвегии на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий отличился в стартовом матче турнира против Ирака. На 29-й минуте Холанд открыл счет.


На 39-й соперники сравняли. А в концовке первого тайма форвард оформил дубль.


На перерыв команды ушли со счетом 2:1 в пользу Норвегии.

Напомним, что в матч проходит в группе I, где ранее сборная Франции со счетом 3:1 обыграла Сенегал. Дубль в этом матче оформил Килиан Мбаппе, ставший лучшим бомбардиром сборной.

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