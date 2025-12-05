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ЧМ-2026
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Мбаппе установил рекорд сборной Франции

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Мбаппе установил рекорд сборной Франции Килиан Мбаппе. Фото: ©epositphotos.com/DURAOFOTO

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нападающий установил рекорд во время победного матча на чемпионате мира-2026.

В своей стартовой игре на турнире сборная Франции обыграла Сенегал со счетом 3:1. Мбаппе оформил дубль и довел количество голов, забитых за национальную команду, до 58-ми.

Предыдущее достижение принадлежало Оливье Жиру, на счету которого 57 голов.


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