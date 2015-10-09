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"Реал" официально объявил о переходе звёздного португальца: он брал ЛЧ и АПЛ

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"Реал" официально объявил о переходе звёздного португальца: он брал ЛЧ и АПЛ ©Depositphotos/davidbenito

Мадридский "Реал" официально объявил о подписании Бернарду Силвы, передают Vesti.kz

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Мадридский "Реал" официально объявил о подписании Бернарду Силвы, передают Vesti.kz

Один из лидеров сборной Португалии присоединился к "сливочным" на правах свободного агента после завершения контракта с "Манчестер Сити".

Как сообщили в клубе, стороны заключили соглашение до 30 июня 2028 года. Таким образом, опытный полузащитник проведет в Мадриде как минимум два ближайших сезона.

Для "Реала" это еще одно громкое усиление в нынешнее трансферное окно. Ранее мадридцы уже оформили переходы Дензела Дюмфриса и Ибраимы Конате, а также согласовали трансфер Марка Кукурельи из "Челси".

Наследие Бернарду Силвы в "Сити"

За восемь лет в "Манчестер Сити" португалец стал настоящей легендой клуба. С момента перехода в команду Пепа Гвардиолы в 2017 году он выиграл шесть титулов английской премьер-лиги, пять раз — Кубок английской лиги, дважды — Кубок Англии.

Особенно ярким для Силвы стал сезон-2022/23, когда он был одним из ключевых игроков команды, оформившей исторический требл и впервые выигравшей Лигу чемпионов.

Отметим, что за годы выступлений на клубном и международном уровне Бернарду Силва зарекомендовал себя как один из самых стабильных полузащитников Европы и неоднократно входил в число лучших игроков сезона в Англии.

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