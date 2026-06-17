UFC объявил чемпионский бой Махачева с экс-соперником Рахмонова

Американский промоушен UFC официально объявил следующий бой чемпиона полусреднего веса, российского файтера Ислама Махачева (28-1), передают Vesti.kz.

Соперником 34-летнего дагестанца станет ирландец Иэн Гэрри (17-1). Их поединок состоится 16 августа 2025 года на турнире UFC 330 в Филадельфии (штат Пенсильвания, США). Для Махачева это будет первая защита титула в дивизионе до 77 килограммов.

Последний бой россиянина прошёл 15 ноября 2025 года. Это был его дебют в полусреднем весе, где он встретился с действующим на тот момент чемпионом австралийцем Джеком Деллой Маддаленой (18-3). По итогам пяти раундов Махачев победил единогласным решением судей и завоевал пояс.

Гэрри выходил в октагон 22 ноября 2025 года. Тогда он победил экс-чемпиона Белала Мухаммада (24-6).

Отметим, что ирландец является последним соперником казахстанского бойца Шавката Рахмонова (19-0). Соперники встретились в декабре 2024 года. Тогда победа единогласным решением судей осталась за казахстанцем.

После того поединка Рахмонов получил тяжёлую травму колена, восстановление от которой проходит по сей день.

Гэрри, в свою очередь, провёл два победных боя и вышел на титульную встречу.

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