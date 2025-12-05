Сборная Аргентины одержала победу над Алжиром в своем первом матче на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы J прошел в Канзас-Сити (США) и завершился со счетом 3:0. Все голы в составе Аргентины оформил Лионель Месси.

Первый мяч звездного форварда в ворота Алжира не был засчитан, иначе в матче был бы покер. Он пробил уже на пятой минуте, но судья зафиксировал офсайд. Спустя еще три минуты также не был засчитан гол алжирского нападающего Фареса Шаиби.

На 17-й Месси забил с линии штрафной в правый верхний угол и открыл счет. На 60-й он закрепил успех, попав точно в центр ворот. А на 76-й пробил в левый нижний угол, оформив хет-трик.

Отметим, что для 38-летнего Месси это шестой чемпионат мира в карьере. Всего же он провел за сборную 1157 матчей, в которых забил 914 голов.

Напомним, что в плей-офф чемпионата мира выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также восемь лучших среди тех, кто станет третьими. Помимо Аргентины и Алжира, в квартет J вошли Австрия и Иордания.

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