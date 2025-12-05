Месси оформил хет-трик на ЧМ-2026 и повторил мировой рекорд

Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси оформил хет-трик в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2026 с командой Алжира, передают Vesti.kz.

Встреча команд проходит на стадионе "Эрроухед" в Канзас-Сити (США).

Месси открыл счёт на 17-й минуте, на 60-й сделал дубль, а спустя 16 минут забил свой третий мяч в игре.

Отметим, что Месси мог оформить покер. Ранее аргентинец забил на пятой минуте встречи, но гол был отменён из-за офсайда.

Теперь у 38-летнего форварда "Интер Майами" 914 голов за карьеру – в 1157 матчах.

Кроме того, Месси забил свой 16-й гол на чемпионатах мира, став лучшим бомбардиром в истории турнира наряду с бывшим нападающим сборной Германии Мирославом Клозе (16). Позади остался бразилец Роналдо (15).

Также Месси стал рекордсменом чемпионатов мира по футболу, приняв участие в шестом мировом первенстве.

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