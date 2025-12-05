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ЧМ-2026
Сегодня 06:41
 

Лионель Месси забил первый гол на ЧМ-2026 (видео)

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Лионель Месси забил первый гол на ЧМ-2026 (видео) Лионель Месси. Фото: ©depositphotos.com/celsopupo

Лионель Месси стал автором первого гола сборной Аргентины на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Лионель Месси стал автором первого гола сборной Аргентины на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

Форвард отличился в стартовом матче команды на турнире против Алжира.

На 17-й минуте Месси с линии штрафной точно пробил в правый верхний угол. При этом на пятой минуте звездный футболист тоже забил, но судья зафиксировал офсайд.


Сборная Аргентины играет на ЧМ-2026 в группе J, куда, помимо Алжира, также вошли Австрия и Иордания. 

В плей-офф от каждого квартета выйдут команды, занявшие первые и вторые места, а также восемь лучших среди тех, кто станет третьим. В 

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