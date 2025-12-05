На чемпионате мира-2026 по футболу определилась первая четвертьфинальная пара, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За путевку в полуфинал поспорят сборные Франции и Марокко.

Французы пробились в число восьми сильнейших команд турнира благодаря минимальной победе над Парагваем со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Килиан Мбаппе, реализовавший пенальти во втором тайме.

Марокко, в свою очередь, уверенно преодолело стадию 1/8 финала, не оставив шансов Канаде. Встреча завершилась разгромной победой африканской сборной со счетом 3:0.

Матч Франция - Марокко по казахстанскому времени состоится 10 июля в 01:00. Он пройдет на стадионе "Джилетт" в Фоксборо (США). Победитель встречи станет первым полуфиналистом мирового первенства.

Определились все участники 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу: кто с кем сыграет

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