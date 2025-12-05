Мбаппе отказался пожать руку сопернику и получил мячом в спину после матча ЧМ-2026

Сборная Франции минимально обыграла Парагвай (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 и вышла в следующую стадию турнира. Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе, передают Vesti.kz.

Победный гол Мбаппе и лучшие моменты матча Франция - Парагвай: видео

Главные факты матча:

Антирекорд: первый тайм завершился без единого удара в створ от обеих команд. Это лишь третий такой случай в плей-офф ЧМ с 1966 года.

Грубая игра: парагвайцы навязали фаворитам жесткую борьбу и прессинг, полностью заблокировав атаку Франции в первой половине встречи.

Скандал после свистка: вратарь Парагвая Орландо Хиль попытался пожать руку Мбаппе, но форвард проигнорировал жест. В ответ Хиль бросил мяч в спину французу, спровоцировав стычку.

©Кадр из видео

"Они думали, что мы придем в смокингах играть. Но мы доказали, что умеем побеждать и в "грязном" футболе", - жестко прокомментировал исход встречи Мбаппе.

В четвертьфинале, 10 июля, Франция сыграет против сборной Марокко, которая в 1/8 финала победила Канаду (3:0).

Первый в истории: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ

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