Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 09:28
 

Мбаппе отказался пожать руку сопернику и получил мячом в спину после матча ЧМ-2026

  Комментарии

Поделиться
Мбаппе отказался пожать руку сопернику и получил мячом в спину после матча ЧМ-2026 ©instagram.com/equipedefrance

Сборная Франции минимально обыграла Парагвай (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 и вышла в следующую стадию турнира. Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе, передают Vesti.kz.

Поделиться

Сборная Франции минимально обыграла Парагвай (1:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 и вышла в следующую стадию турнира. Единственный гол с пенальти забил Килиан Мбаппе, передают Vesti.kz.

Победный гол Мбаппе и лучшие моменты матча Франция - Парагвай: видео

Главные факты матча:

Антирекорд: первый тайм завершился без единого удара в створ от обеих команд. Это лишь третий такой случай в плей-офф ЧМ с 1966 года.

Грубая игра: парагвайцы навязали фаворитам жесткую борьбу и прессинг, полностью заблокировав атаку Франции в первой половине встречи.

Скандал после свистка: вратарь Парагвая Орландо Хиль попытался пожать руку Мбаппе, но форвард проигнорировал жест. В ответ Хиль бросил мяч в спину французу, спровоцировав стычку.

©Кадр из видео 

"Они думали, что мы придем в смокингах играть. Но мы доказали, что умеем побеждать и в "грязном" футболе", - жестко прокомментировал исход встречи Мбаппе.

В четвертьфинале, 10 июля, Франция сыграет против сборной Марокко, которая в 1/8 финала победила Канаду (3:0).

Первый в истории: Мбаппе установил уникальный рекорд ЧМ

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат мира 2026   •   США, Атланта   •   1/8 финала, мужчины
7 июля 21:00   •   не начат
Аргентина
Аргентина
- : -
Египет
Египет
Кто победит в основное время?
Аргентина
Ничья
Египет
Проголосовало 21 человек

Реклама

Живи спортом!