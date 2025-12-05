Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

ЧМ-2026
Сегодня 06:24
 

Победный гол Мбаппе и лучшие моменты матча Франция - Парагвай: видео

  Комментарии

Поделиться
Победный гол Мбаппе и лучшие моменты матча Франция - Парагвай: видео Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Франции с минимальным счетом обыграла Парагвай.

Поделиться

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Франции с минимальным счетом обыграла Парагвай.

Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась победой французов - 1:0.

Автором единственного гола стал капитан команды Килиан Мбаппе, который не только вывел свою сборную в четвертьфинал, но и приблизился к рекорду Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира.

Ниже представлены лучшие моменты встречи.

Видеообзор матча Парагвай - Франция:

Мбаппе получил соперника: определилась первая пара четвертьфинала ЧМ-2026 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!