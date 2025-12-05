Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 по футболу, в котором сборная Франции с минимальным счетом обыграла Парагвай.

Как сообщают Vesti.kz, встреча завершилась победой французов - 1:0.

Автором единственного гола стал капитан команды Килиан Мбаппе, который не только вывел свою сборную в четвертьфинал, но и приблизился к рекорду Лионеля Месси по количеству голов на чемпионатах мира.

Ниже представлены лучшие моменты встречи.

Видеообзор матча Парагвай - Франция:



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