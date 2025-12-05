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ЧМ-2026
Сегодня 04:08
 

Победный гол Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал чемпионата мира

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Победный гол Мбаппе вывел Францию в четвертьфинал чемпионата мира Килиан Мбаппе на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Сборная Франции стала еще одним участником четвертьфинала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Франции стала еще одним участником четвертьфинала чемпионата мира-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках 1/8 финала подопечные Дидье Дешама переиграли Парагвай.

Встреча прошла в Филадельфии и завершилась со счетом 1:0 в пользу французов. Матч получился напряженным. До 70-й минуты на табло горели нули. Исход противостояния решил Килиан Мбаппе, который на реализовал пенальти.


За выход в полуфинал команда Франции сыграет против команды Марокко, которая ранее выбила сборную Канады, обыграв ее со счетом 3:0.

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