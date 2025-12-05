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ЧМ-2026
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Разгром определил первого четвертьфиналиста ЧМ-2026

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Разгром определил первого четвертьфиналиста ЧМ-2026 ©instagram.com/equipedumaroc

Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Марокко стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча с Канадой прошла в Хьюстоне (США) на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" и завершилась победой марокканцев со счетом 3:0.

Автором дубля в ворота одного из хозяев мундиаля стал Аззедин Унаи, отличившийся на 50-й и на 82-й минуте.

В первом случае Унаи удачно распорядился розыгрышем со штрафного.


На 82-й минуте Унаи успешно завершил контратаку.


На 98+8-й минуте Суфьян Рахими забил третий гол в ворота канадцев и оформил разгромную победу. 

Таким образом, Канада стала первой из стран-хозяек, которая покинула турнир. А Марокко в 1/4 финала сыграет с победителем пары Франция - Парагвай.

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