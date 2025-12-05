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ЧМ-2026
Сегодня 05:13
 

Остался один гол: Мбаппе приблизился к рекорду Месси на чемпионатах мира

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Остался один гол: Мбаппе приблизился к рекорду Месси на чемпионатах мира Килиан Мбаппе на ЧМ-2026. Фото: depositphotos/DURAOFOTO©

Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Капитан сборной Франции забил гол в матче 1/8 финала против Парагвая и вывел свою команду в четвертьфинал. 

Этот мяч стал для Мбаппе 19-м за карьеру на чемпионатах мира. Теперь форвард сборной Франции отстает всего на один гол от лучшего бомбардира в истории мундиалей аргентинца Лионеля Месси, на счету которого 20 забитых мячей.


В четвертьфинале чемпионата мира французская сборная встретится с Марокко, которая ранее разгромила Канаду со счетом 3:0.

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