Килиан Мбаппе приблизился к рекорду Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Капитан сборной Франции забил гол в матче 1/8 финала против Парагвая и вывел свою команду в четвертьфинал.

Этот мяч стал для Мбаппе 19-м за карьеру на чемпионатах мира. Теперь форвард сборной Франции отстает всего на один гол от лучшего бомбардира в истории мундиалей аргентинца Лионеля Месси, на счету которого 20 забитых мячей.

В четвертьфинале чемпионата мира французская сборная встретится с Марокко, которая ранее разгромила Канаду со счетом 3:0.

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