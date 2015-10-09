"Бавария" решила помешать "Реалу" и перехватить игрока за 121 миллион

Полузащитник лондонского "Челси" Энцо Фернандес может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Интерес к чемпиону мира в составе сборной Аргентины проявляет мюнхенская "Бавария", передают Vesti.kz.
По информации Indykaila News, немецкий гранд внимательно следит за ситуацией вокруг 25-летнего хавбека и готов вступить в борьбу за его подписание, если трансфер станет возможным уже в ближайшее время.
"Бавария" может помешать "Реалу"
Ранее в СМИ неоднократно сообщалось, что Фернандес является одной из главных трансферных целей мадридского "Реала". Испанский клуб давно следит за аргентинцем и рассматривает его как одного из кандидатов на усиление центральной линии.
Теперь в борьбу за полузащитника готова включиться и "Бавария", которая намерена воспользоваться шансом, если обстоятельства позволят оформить сделку.
Один из лидеров "Челси"
Энцо Фернандес перешел в "Челси" из португальской "Бенфики" зимой 2023 года. За трансфер аргентинца лондонцы заплатили 121 миллион евро, что стало одним из самых дорогих переходов в истории клуба.
Действующий контракт полузащитника рассчитан до 30 июня 2032 года.
Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk
В сезоне-2025/26 Фернандес провел за "Челси" 54 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал семь результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков команды.
По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет 90 миллионов евро.
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