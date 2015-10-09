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Англия
Вчера 19:50
 

Новый тренер "Ман Сити" решил вернуть звезду, который оказался не нужен Гвардиоле

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Новый тренер "Ман Сити" решил вернуть звезду, который оказался не нужен Гвардиоле Энцо Мареска. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Английский вингер Джек Грилиш может получить еще один шанс проявить себя в составе "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

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Английский вингер Джек Грилиш может получить еще один шанс проявить себя в составе "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

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Мареска хочет дать игроку новый шанс

По информации TEAMtalk, новый главный тренер "горожан" Энцо Мареска не спешит расставаться с 30-летним футболистом. Итальянский специалист готов оставить Грилиша в команде на следующий сезон и рассчитывает найти для него новую роль в своей игровой системе.

Несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе англичанина, Мареска открыт к сотрудничеству с атакующим полузащитником и намерен лично оценить его возможности в ходе подготовки к новому сезону.

Таким образом, будущее Грилиша в "Манчестер Сити" может измениться, хотя ещё недавно его уход считался практически решенным.

Не входил в планы Гвардиолы

Минувший сезон оказался непростым для футболиста. При Хосепе Гвардиоле он потерял место в составе и был отправлен в аренду в "Эвертон".

За "ирисок" Грилиш провел 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.

Джек Грилиш в составе Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Один из самых дорогих трансферов клуба

Грилиш перешёл в "Манчестер Сити" из бирмингемской "Астон Виллы" летом 2021 года за 117 миллионов евро, став одним из самых дорогих приобретений в истории клуба.

Его контракт с чемпионами Англии рассчитан до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2 Манчестер Сити 38 23 9 6 77-35 78
3 Манчестер Юнайтед 38 20 11 7 69-50 71
4 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 14 11 13 52-46 53
9 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12 Ньюкасл Юнайтед 38 14 7 17 53-55 49
13 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14 Лидс Юнайтед 38 11 14 13 49-56 47
15 Кристал Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16 Ноттингем Форест 38 11 11 16 48-51 44
17 Тоттенхэм Хотспур 38 10 11 17 48-57 41
18 Вест Хэм Юнайтед 38 10 9 19 46-65 39
19 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20 Вулверхэмптон Уондерерс 38 3 11 24 27-68 20

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