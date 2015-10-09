Новый тренер "Ман Сити" решил вернуть звезду, который оказался не нужен Гвардиоле

Английский вингер Джек Грилиш может получить еще один шанс проявить себя в составе "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

Мареска хочет дать игроку новый шанс

По информации TEAMtalk, новый главный тренер "горожан" Энцо Мареска не спешит расставаться с 30-летним футболистом. Итальянский специалист готов оставить Грилиша в команде на следующий сезон и рассчитывает найти для него новую роль в своей игровой системе.

Несмотря на многочисленные слухи о возможном уходе англичанина, Мареска открыт к сотрудничеству с атакующим полузащитником и намерен лично оценить его возможности в ходе подготовки к новому сезону.

Таким образом, будущее Грилиша в "Манчестер Сити" может измениться, хотя ещё недавно его уход считался практически решенным.

Не входил в планы Гвардиолы

Минувший сезон оказался непростым для футболиста. При Хосепе Гвардиоле он потерял место в составе и был отправлен в аренду в "Эвертон".

За "ирисок" Грилиш провел 22 матча во всех турнирах, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.

Фото: Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Один из самых дорогих трансферов клуба

Грилиш перешёл в "Манчестер Сити" из бирмингемской "Астон Виллы" летом 2021 года за 117 миллионов евро, став одним из самых дорогих приобретений в истории клуба.

Его контракт с чемпионами Англии рассчитан до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро.

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