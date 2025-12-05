Обидчик сборной Узбекистана вышел в единоличные лидеры ЧМ-2026

Защитник сборной Португалии и французского "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеш стал лучшим среди игроков своего амплуа на чемпионате мира-2026 по количеству созданных явных голевых моментов, передают Vesti.kz.

По данным статистического портала Squawka, на счету 24-летнего футболиста уже четыре созданных голевых момента, что является лучшим показателем среди всех защитников турнира.

Забил Узбекистану со штрафного

Мендеш не только помогает партнерам создавать опасные атаки, но и сам отличается результативностью. Единственный гол на нынешнем мундиале защитник забил во втором туре группового этапа в матче против сборной Узбекистана.

Тогда португалец открыл счёт уже на 17-й минуте, эффектно реализовав прямой удар со штрафного. Встреча завершилась крупной победой Португалии — 5:0.

Впереди — битва с Испанией

Сборная Португалии продолжает борьбу за титул чемпиона мира и уже вышла в 1/8 финала турнира.

Следующим соперником команды станет сборная Испании. Матч состоится 7 июля на стадионе "Эй-Ти-энд-Ти" в Арлингтоне (штат Техас, США). Стартовый свисток прозвучит в 00:00 по казахстанскому времени.

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