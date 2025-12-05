Игрок сборной Узбекистана объявил об уходе после вылета из ЧМ-2026

Центральный защитник сборной Узбекистана Умар Эшмуродов объявил о завершении международной карьеры после выступления национальной команды на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.

33-летний футболист, вошедший в окончательную заявку сборной на мировое первенство, не провёл на турнире ни одного матча. После завершения выступления команды защитник обратился к болельщикам в социальных сетях.

— Национальная сборная — это мечта, честь, гордость и достоинство... Теперь я продолжу поддерживать её уже как болельщик.Вперёд, Узбекистан!

Исторический чемпионат мира для Узбекистана

Чемпионат мира-2026, который проходит в США, Канаде и Мексике, стал первым в истории для сборной Узбекистана.

На групповом этапе команда выступала в квартете K, где ее соперниками были Колумбия, Португалия и ДР Конго. Подопечные Фабио Каннаваро потерпели три поражения, не сумели набрать очков и завершили выступление на стадии группового этапа, оставшись без путевки в плей-офф.

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