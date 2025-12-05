Главный тренер сборной Аргентины Лионеоль Скалони выразил недовольство временем начала матча 1/16 финала чемпионата мира-2026 по футболу против Кабо-Верде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По казахстанскому времени встреча состоится в ночь с 3 на 4 июля в 03:00. В Майами, где на стадионе "Хард Рок" пройдет матч, будет 18:00. По мнению аргентинского специалиста, играть в таких условиях будет непросто из-за сильной жары.

"Мы будем играть в очень сильную жару. Трудно понять выбор такого времени. Но уже все так играли, так что жаловаться нет смысла", - цитирует Скалони TyC Sports.

Напомним, что победитель противостояния Аргентина - Кабо-Верде выйдет в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с сильнейшим в паре Австралия - Египет.

ЧМ-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Из-за сильной жары впервые в истории турнира были введены обязательные трехминутные перерывы на водопой в каждом тайме.

Определились все пары плей-офф ЧМ-2026 по футболу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!