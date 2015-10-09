Роналдо назвал наследника в футболе: он не из Бразилии

Легендарный бразильский футболист Роналдо рассказал о том, как он относится к тому, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси и нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе превзошли его достижение по голам на чемпионате мира, передают Vesti.kz.

На мундиалях Роналдо забил за карьеру 15 мячей, тогда как на счету Месси уже 19 голов, а в активе Мбаппе - 16.

"Они оба, без сомнения, игроки, которые выходят за рамки статистики и заслуживают право быть лучшими бомбардирами турнира всех времен. Месси — один из величайших игроков во всей истории футбола, он до сих пор влиятелен и определяет игру. Что касается Мбаппе, то его стиль игры напоминает мне меня самого на пике формы. Он один из величайших в современном футболе и естественный наследник легенд этой игры", — приводит слова Роналдо L'Équipe.

На ЧМ-2026 Мбаппе забил четыре гола и сделал две результативные передачи. На счету Месси шесть голов.

Роналдо - двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии (1994, 2002) и двукратный обладатель "Золотого мяча" (1997, 2002), обладатель "Золотой бутсы" (1997) и трижды лучший футболист ФИФА (1996, 1997, 2002).

Месси - лучший бомбардир в истории чемпионатов мира и абсолютный рекордсмен по количеству "Золотых мячей": у аргентинца их восемь.

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