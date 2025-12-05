Винисиус сотворил историю на ЧМ-2026 и сравнялся с Месси и Роналду

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии по футболу Винисиус Жуниор отметился уникальным достижением на чемпионате мира-2026, передают Vesti.kz.
Винисиус повторил рекорд Роналду и Месси
Винисиус был признан лучшим игроком всех трёх матчей группового этапа ЧМ-2026. По информации MisterChip, бразилец стал третьим игроком в истории, кому удавалось повторить это достижение.
Ранее этого добивались только двое футболистов - Лионель Месси и Криштиану Роналду. Аргентинец сделал это в 2014 году, а португалец - в 2010-м.
Сравнялся с легендами Бразилии
На групповом этапе ЧМ-2026 Винисиус отметился впечатляющей статистикой, забив 4 мяча и сделав 1 результативную передачу, что также позволило ему повторить достижение бразильцев Роналдо (2002) и Ривалдо (1998) — забивать в каждом из матчей групповой стадии.
Добавим, что Бразилия сыграет в 1/16 финала плей-офф ЧМ-2026 с Японией. Игра состоится сегодня, 29 июня. Прямая трансляция доступна по этой ссылке.
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